Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: 2,4 Promille - 51-Jährige muss nach Trunkenheitsfahrt Führerschein abgeben

Bonn (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes in der Sebastianstraße in Bonn-Poppelsdorf wurden die Polizeibeamte der Wache Innenstadt am Dienstagmittag (25.06.2019) auf eine 51-jährige Fahrzeugführerin aufmerksam, bei der bei einer Kontrolle ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.

Die Fahrerin musste die Beamten anschließend zur Blutprobenentnahme mit auf die Polizeiwache Innenstadt begleiten. Der Führerschein der Frau wurde beschlgnahmt. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung oder Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erwartet die 51-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

