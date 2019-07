Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190722 - 767 Frankfurt-Innenstadt: Goldkette geraubt - Geschädigte gesucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 19. Juli 2019, gegen 16.45 Uhr, konnten Polizeibeamte einen Mann dabei beobachten, wie er einer etwa 60-jährigen Frau auf dem Römerberg die Goldkette vom Hals riss und damit flüchtete.

Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn am Mainufer festnehmen. Die Goldkette hatte er kurz vor seiner Festnahme weggeworfen. Das Schmuckstück konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Bei ihm handelt es sich um einen 34-jährigen Wohnsitzlosen. Die Geschädigte konnte nicht mehr angetroffen werden. Bislang hat sich in dieser Angelegenheit auch noch niemand an die Polizei gewandt. Möglicherweise handelte es sich bei der Geschädigten auch um eine Touristin.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Identität der Geschädigten geben können, bzw. die Geschädigte selbst, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 zu melden.

