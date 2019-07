Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190722 - 766 Frankfurt-Höchst/Griesheim: Brandstiftung an Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 21. Juli 2019 kam es in Frankfurt zu zwei Brandstiftungen an Pkw.

Der erste Fall ereignete sich gegen 00.00 Uhr in der Karl-Blum-Allee. Dort brannte ein vor der Hausnummer 13 abgestellter Rover 75. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Etwa zwei Stunden später wurde ein Renault Megane in Brand gesetzt, der in der Mainzer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 633, geparkt stand. Ein neben dem Renault stehender Kia Sorento wurde durch die große Hitzeentwicklung an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt.

