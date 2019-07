Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190721 - 763 Frankfurt-Bornheim: Fahrradfahrer schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (21.07.2019) ist ein 20-jähriger Mann mit seinem Fahrrad gegen ein Fahrzeug geprallt und hat sich dabei schwer verletzt.

Gegen 04.40 Uhr war der 20-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad in der Comeniusstraße in südliche Fahrtrichtung unterwegs, als er plötzlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes streifte und anschließend frontal in das Heck eines, ebenfalls am rechten Fahrbahnrand stehenden, Hyundai prallte. Durch die Kollision stürzte der junge Mann von seinem Fahrrad.

Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen stand er unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an.

