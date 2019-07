Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190719 - 760 Frankfurt-Sachsenhausen: Brand auf Flachdach

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge bemerkte am Freitag, den 19. Juli 2019, gegen 01.30 Uhr, Feuerschein auf dem Dach einer Lagerhalle im Hinterhof eines Gebäudes in der Schweizer Straße.

Er verständigte sofort die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle hatte. Auf dem Dach wurde eine Spraydose gefunden und sichergestellt. Wie das Konstrukt gezündet wurde ist unklar. Von Brandstiftung ist auszugehen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Schadenshöhe beziffert sich auf etwa 2.000 Euro.

