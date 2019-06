Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 28.-30.06.19

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Ort: 26441 Jever, Wangerländische Straße 8 Zeit: 29.06.2019, 21:45 Uhr Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte von einem Grundstück auf die Wangerländische Straße einzufahren. Dazu tastete sie sich über den angrenzenden Gehweg langsam in Rtg. o.g. Straße. Gleichzeitig befuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg und beabsichtigte nach links in die Straße Am Alten Hafen einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Ort: 26452 Sande, Hauptstraße Zeit: 29.06.2019, 21:10 Uhr Eine stark alkoholisierte weibliche Pkw-Fahrerin versuchte mit ihrem Pkw aus einer Parklücke auszuparken. Dabei fuhr sie zunächst vorwärts und beschädigte den davor geparkten Pkw. Anschließend setzte sie zurück und beschädigte den dahinter geparkten Pkw. Anwesende Passanten, die dieses beobachteten, eilten zu der Frau hin, nahmen dieser den Fahrzeugschlüssel ab und informierten die Polizei. Die Beamten stellten eine Atemalkoholkonzentration von 2,82 !!! Promille fest, ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verkehrsunfall nach Überholvorgang Ort: 26434 Wangerland, Landesstraße 808, Ussenhausen Zeit: 29.06.2019, 11:40 Uhr Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigt auf der Landesstraße 808 drei bis vier vor ihm fahrende Kraftfahrzeuge zu überholen. Beim Wiedereinscheren übersieht dieser ein nach links abbiegendes Gespann, bestehend aus Schlepper und Anhänger, eines 46-Jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß. Am Pkw des 46-Jährigen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrradfahrern Ort: 26434 Wangerland, Kiebitzhörn 4 Zeit: 29.06.2019, 11:05 Uhr Ein 42-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigt von einem Grundstück auf die angrenzende Straße einzufahren. Dabei übersieht er eine sich bereits auf dieser Straße befindliche 70-jährige Fahrradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzt und verletzt sich dabei leicht. Verkehrsunfallflucht in Horumersiel Ort: 26434 Wangerland, Am Tief 2 Zeit: 23.06.2019, 18:00 Uhr - 28.06.2019, 19:45 Uhr In dem o.g.Zeitraum beschädigte vermutlich ein Lkw-Fahrer in der Straße Am Tief in Horumersiel den hölzeren Vorbau eines Geschäftes. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Verursacher den Schaden bemerkt haben muss. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei in Jever bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter 04461-92110 zu melden. Essen auf Herd führte zum Einsatz der FFW Jever Ort: 26441 Jever, Krummellenbogenstraße Zeit: Samstag, 29.06.2019, gg. 16:00 Uhr Durch einen Rauchmelder in einem Mehrparteienhaus aufmerksam gemacht alarmierte ein 37-Jähriger die Feuerwehr. Die eintreffende FFW Jever öffnete die Eingangstür gewaltsam und stellte fest, dass der Rauch aus der Küche kam. Auf dem eingeschalteten Herd befand sich eine Pfanne mit verkohltem Essen. Der 54-jährige Verursacher wird anschließend, auf dem Sofa schlafend, geweckt!

