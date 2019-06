Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 28.-30.06.19

Wilhelmshaven (ots)

Zwei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr Varel- Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.30 Uhr, wurde die Fahrerin eines Opels, die auf der Wilhelmshavener Straße unterwegs war, kontrolliert. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung konnte bei der 28-jährigen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,60 Promille. Aufgrund übereinstimmender Zeugenhinweise wurde gegen 07.20 Uhr der mutmaßliche Fahrer eines Ford Focus, überprüft. Der auf die Zeugen betrunken wirkende Mann soll, mit seinem Pkw, von der Hafenstraße kommend, auf den Parkplatz eines dort ansässigen Einkaufsmarktes gefahren sein. Der 39-Jährige wurde in der Nähe Fahrzeuges angetroffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben angeordnet und die Führerscheine beschlagnahmt. Diebstahl einer Heckenschere Varel- Eine Arbeitspause nutzten unbekannte Täter, am Samstag zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, zum Diebstahl einer Heckenschere. Der Geschädigte schor am Samstag die Hecke seiner Parzelle in der an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße gelegenen Kleingartenkolonie Haferkamp. Zur Tatzeit machte er eine Arbeitspause und ließ die grünfarbene, motorbetriebene, Heckenschere unbeaufsichtigt. Der oder die Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten das Gerät.

