Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bäckereifiliale in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannt Täter drangen in der Nacht von Donnerstag, den 27.06.2019, auf Freitag durch Aufhebeln einer Tür in die Räumlichkeiten einer Schortenser Bäckerei in der Menkestraße ein. Die Täter entwendeten einen fest installierten Wandtresor samt Inhalt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise sind der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 mitzuteilen.

