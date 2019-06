Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer eines Werkzeugetuis (mit Fotos)

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.06.2019 fanden Anwohner in einem Garten in der Kantstraße in Wilhelmshaven ein Portemonnaie sowie ein Werkzeugetui in grün, mit der Aufschrift "JEVER" (siehe Foto), auf, die unter einem Busch unter Laub versteckt lagen. Im Rahmen der nachfolgenden Ermittlungen konnte das Portemonnaie bereits zugeordnet werden. Der Eigentümer des Werkzeugetuis ist bislang jedoch weiterhin unbekannt. Die Polizei bittet den Eigentümer sowie Zeugen, die Hinweise angeben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421/942-0.

