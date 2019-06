Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Streek - 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 67-Jähriger aus Varel gegen 14.50 Uhr mit seinem PKW mit Anhänger die Jaderberger Straße (K 108) in Richtung Jaderberg. Im Ortsteil Hohelucht bog er mit diesem Gespann nach links auf ein Grundstück ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 31-jährige aus Bad Zwischenahn stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Anhänger und wurde auf dessen Ladefläche geschleudert. Dabei erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der 67-jährige sowie sein 15-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Am Anhänger sowie am Motorrad entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell