POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens

Am Montag, 24.06.2019, 20.50 Uhr, betankte die Fahrerin eines schwarzen Chevrolet Matiz ihren Wagen an einer Tankstelle an der alten B 210 in Schortens. Während sie im Kassenhäuschen bezahlte, fuhr ein älterer, roter Kleintransporter vom Tankstellengelände und beschädigte dabei den Außenspiegel des Chevrolet. Das Transporter entfernte sich dann in Richtung Wilhelmshaven.

Die Ermittlungen ergaben jetzt, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen älteren VW LT Kastenwagen mit schwarz getönten hinteren Fenstern handelt. Die rote Farbe des Fahrzeuges ist augenscheinlich stark verblichen, am Fahrzeug sind polnische Kennzeichen angebracht. Der Fahrer wird als junger, schlanker, südländisch wirkender Mann mit kurzen Haaren und der Beifahrer als kräftiger, ca. 45 -jähriger Mann mit langen blonden Haaren beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

