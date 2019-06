Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Bockhorn/Osterforde - 56-jähriger erlitt leichte Verletzungen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 13.50 Uhr ein 56-jähriger aus Bockhorn mit seinem Leichtkraftrad den Grabhorner Weg in Richtung B 437. Im Übergang zum Oldenburger Weg geriet er in einem Kurvenbereich auf ölverschmutzter Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Die bis zur B437 führende Ölspur wurde durch den Bauhof Bockhorn beseitigt. Ein Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Hinweise sind an die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/9230 zu richten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell