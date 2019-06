Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen - 49-jährige Pkw Fahrerin unverletzt - Totalschaden am Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 26.06.2019, ereignete sich gegen 08.15 Uhr auf der Wassenser Straße in Höhe Groß Wassens im Wangerland ein Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige Pkw-Fahrerin unverletzt blieb. Die Fahrerin geriet mit ihrem Pkw vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den trockenen Straßengraben, wo der Pkw dachliegend zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin konnte ihr Fahrzeug eigenständig verlassen und blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

