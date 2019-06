Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines BMW in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen, denen am 23.06.2019 bis 01.30 ein Pkw ohne Heckbeleuchtung aufgefallen ist

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven. Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht zum 12.06.2019 aus einer verschlossenen Halle auf dem Gelände der ehemaligen Fahrbereitschaft der Bundeswehr in der Ebkeriege ein hochwertiger schwarzer Pkw BMW M3 mit einem amtlichen Kennzeichen aus Wilhelmshaven entwendet. Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4297475. In der Folge wurde weiterhin bekannt und berichtet, dass bislang unbekannte Täter versuchten, dieses Fahrzeug am 23.06.2019, gegen 01.30 Uhr, in der Maade zu versenken. Dazu müssen sie den BMW zur Helderei gefahren haben. Auffallend war, dass zu diesem Zeitpunkt u. a. die Heckleuchten des BMW fehlten. Die Polizei sucht Zeugen, denen am 23.06.2019 bis etwa 01.30 Uhr ein schwarzer BMW ohne Heckbeleuchtung aufgefallen ist, der entweder in der Stadt oder auf der Autobahn, möglicherweise in Begleitung eines weiteren Fahrzeugs, unterwegs war. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 zu richten.

