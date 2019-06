Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor überteuerten Arbeiten und gibt Tipps, um sich vor Betrug zu schützen

Wilhelmshaven (ots)

Nachdem zuletzt eine Warnmeldung hinsichtlich Anrufe falscher Polizeibeamter für den Vareler Bereich veröffentlicht wurde, warnt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland aufgrund eines aktuellen Falles vor dem Angebot überteuerter Arbeiten. Was war passiert? In der vergangenen Woche teilte eine 80-jährige Frau aus Wilhelmshaven mit, dass sie Unterstützung bei der Gartenarbeit benötigte und bei der Suche danach in der Zeitung eine Annonce fand, die ihr Interesse geweckt habe. Sie habe daraufhin die dortige Telefonnummer kontaktiert und einen Termin mit einer männlichen Person, die am 20.06.2019 gegen 12.00 Uhr an ihrem Haus im Stadtteil Heppens erschien, vereinbart. Die männliche Person sei nach Angaben der 80-jährigen selbstbewusst aufgetreten und habe für die Arbeiten für eine Dauer von 20 Minuten 350 Euro verlangt. Nachdem die Wilhelmshavenerin das Angebot ablehnte, habe der unbekannte Mann weiterhin alternative Zahlungsmittel wie Gold und Münzen vorgeschlagen. Als die 80-jährige auch dieses Angebot ablehnte, da es ihr äußerst unseriös erschien, sei der Mann mit einem weißen Transporter mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bremen in unbekannte Richtung davongefahren. In zurückliegenden Fällen, bei denen Geschädigte auf überteuerte Arbeiten, zum Beispiel überteuerte bzw. keine fachgerechten Kanal-, Rohr- und Abflussreinigungsarbeiten oder von dubiosen Schlüsseldiensten, eingingen, leitete die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland u.a. Ermittlungsverfahren wegen Wucher gem. § 291 StGB ein. In dem vorliegenden Sachverhalt ist dies nicht der Fall, da die 80-jährige genau richtig reagierte und das Angebot ablehnte. Die Polizei rät: - Prüfen sie Annoncen und Angebote ganz genau! Seien Sie immer skeptisch! - Seien Sie immer skeptisch, wenn unbekannte Personen/Handwerker unangekündigt vor Ihrer Haustür stehen. Seriöse Handwerker kommen nicht unangekündigt zu Ihnen. - Lassen Sie sich nicht von angeblichen Sonderangeboten überrumpeln oder unter Druck setzen. Jeder seriöse Unternehmer lässt seinen Kunden eine gewisse Bedenkzeit. - Unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür. - Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über seriöse Betriebe. - Zahlen Sie nicht im Voraus. - Lassen Sie die Handwerker auf keinen Fall sofort mit den Arbeiten beginnen. - Holen Sie sich bei größeren notwendigen Arbeiten immer mehrere Angebote ein. - Lassen Sie unbekannte Personen unter zweifelhafter Vorgabe nicht in ihr Haus oder in ihre Wohnung. Informieren Sie bei vorhandenen Zweifeln immer die Polizei über den Notruf 110 und bitten Sie Nachbarn um Hilfe. - Warnen sie ältere Menschen in ihrem Umfeld vor dieser Masche. +++ Haben Sie zu dem Thema Fragen? +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland steht den Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite: Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention (BfK) ist unter der Rufnummer 04421/942-108 oder - unter prävention@pi-whv.polizei.niedersachsen.de zu erreichen. Im Landkreis Friesland stehen Ihnen Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention für den Bereich Jever (04461/9211-181) und Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention für den Bereich Varel (04451/923-146) zur Verfügung.

