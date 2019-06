Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 28.-30.06.19

Wilhelmshaven (ots)

Brand von Mülltonen auf dem Schulhof der IGS / Diebstahl eines Aufsitzmähers Auf dem Schulhof der IGS in Wilhelmshaven wurde am Samstag, gg. 01:20 Uhr der Inhalt einer gelben Mülltonne angesteckt. Während des Eintreffens der Polizei schlugen die Flammen auf eine zweite Mülltonne über, so dass auch diese brannte. Eine dritte Mülltonne wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. In unmittelbarer Nähe zum Brandort wurde ein abgestellter roter Aufsitzmäher der Marke Hako entdeckt, an dessen Zündschloss augenscheinlich herummanipuliert worden war. Zudem war der Motor bei Eintreffen der Polizei noch warm. Wie inzwischen ermittelt werden konnte, wurde der Aufsitzmäher vom Kleingartengelände des KGV Wochenend, am Rosenhügel entwendet. Der Mäher wurde sichergestellt. Weggeworfene Zigarette verursacht Brand einer Gartenhütte Durch eine offensichtlich achtlos weggeworfene Zigarette geraten am Freitagabend, gg. 18:30 Uhr in der Bromberger Straße in Wilhelmshaven zunächst das Buschwerk und wenig später eine Gartenhütte in Vollbrand. Der Brand konnte schließlich nur durch den alarmierten Löschzug der Berufsfeuerwehr gelöscht werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor der erhöhten Brandgefahr durch herrschende Trockenheit. Die überall bestehende derzeitige Waldbrandgefahr gilt gleichermaßen auch für den heimischen Garten, wie dieser Einsatz am Freitag leider bestätigt. Brand von Abfallcontainer Am Freitagabend, gg. 18:45 Uhr, geraten die unterhalb des Abfalleinwurfschachtes im Keller eines Hochhauses in der Bremer Straße abgestellten Abfallcontainer in Brand. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Ein Gebäudeschaden ist glücklicherweise nicht entstanden. Auch hier musste die Berufsfeuerwehr den Brand löschen. Vorfahrt missachtet, Radfahrer leicht verletzt Am Freitagabend, gg. 18:00 Uhr im Einmündungsbereich der Straße Zur K.-W.-Brücke/Südstrand übersah beim Linksabbiegen ein 21 Jahre alter Autofahrer einen von rechts kommenden 79-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer sich leicht verletzte. Sekundenschlaf verursacht Verkehrsunfall Ein 84 Jahre alter Autofahrer kommt am Samstag, gg. 01:40 Uhr, nach eigenen Angaben durch einen Sekundenschlaf von der Fahrbahn der Bismarckstraße ab und kollidiert mit einem Laternenmast. Am Pkw bricht dabei die Vorderachse. Der Fahrer wird nicht verletzt. Betrunkener Radfahrer Ein 23 Jahre alter Radfahrer fuhr am Samstag, kurz nach Mitternacht, in der Jadeallee auf eine Standkontrolle der Polizei zu. Er fiel den Kollegen durch seine unsichere Fahrweise auf. Er kam vom Gehweg auf die Fahrbahn der Jadeallee ab und kam kurz vor einem Polizeibeamten zum Stehen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Fahren unter Drogeneinfluss In der Bunsenstraße in Wilhelmshaven wurde am Samstagabend, um 22:25 Uhr ein Pkw angehalten und kontrolliert, dessen 20-jähriger Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde genommen, die Weiterfahrt untersagt. Am Sonntagmorgen, gegen kurz nach 3 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Leichtkraftrad durch die Rheinstraße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde auch hier durch einen Vortest festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss steht. Die Entnahme einer Blutprobe war unumgänglich. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Kollegin leicht verletzt, Täter mit Haftbefehl gesucht Anlässlich einer am Sonntag, um 3:25 Uhr gemeldeten Sachbeschädigung in der Preußenstraße in Wilhelmshaven wurde eine Funkstreife zur Sachverhaltsaufnahme entsandt. Die Glaseinfassung einer Hauseingangstür war eingeschlagen worden. Vor Ort trafen sie auf einen nur mit Unterhose bekleideten 41 Jahre alten Mann, der an beiden Händen blutende Verletzungen hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden sie unvermittelt angegriffen und fortwährend beleidigt. Er riss u.a. einem Kollegen die Schulterklappe vom Diensthemd ab. Auch auf der Dienststelle trat er wild um sich und bespuckte die Polizeibeamten. Einer Kollegin schlug er mit der Faust gegen das Gesicht, sie wurde hierbei leicht verletzt. Der in Bremen gemeldete Mann wurde zudem mit Haftbefehl gesucht. Nach kurzem Aufenthalt in der Gewahrsamszelle wurde er am frühen Sonntagmorgen in die Justizvollzugsanstalt in Wilhelmshaven gebracht. Mit dem Auto über den Fuß gefahren und einfach abgehauen Am frühen Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr wurde einer 27 Jahre alten Frau auf der Star-Tankstelle am Banter Weg über den Fuß gefahren. Der Autofahrer stieg aus und machte der jungen Frau Vorwürfe, stieg anschließend wieder ins Auto und verließ das Tankstellengelände. Die junge Frau suchte aufgrund der Schmerzen zunächst einen Arzt auf und informierte anschließend die Polizei. Gegen den Fahrer des Pkws wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell