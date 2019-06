Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Verursacher konnte durch Zeugenhinweis ermittelt werden

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.03 Uhr, parkte ein 81-jähriger Autofahrer rückwärts auf dem Kirchplatz in Jever aus und fuhr dabei gegen einen ebenfalls dort geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Zur verursachten Schadenshöhe liegen derzeit keine Angaben vor. Die Ermittlungen dauern noch an.

