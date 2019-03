Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Nittel (ots)

Am Montag, 25.03.2019, um 19:50 Uhr, kam es in der Ortslage Nittel, Höhe Weinstraße 40, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Der Pkw des Geschädigten, ein schwarzer Mercedes Kombi, befuhr die Weinstraße aus Richtung B 419 kommend in Richtung Schulstraße, als ihm ein Pkw mit luxemburgischen Kennzeichen (näheres nicht bekannt) leicht auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Es kam zur leichten seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle in Richtung B 419, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel-Nr.: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

