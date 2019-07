Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190719 - 758 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Heroindealer erneut erwischt

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 48-jährige Drogendealer ist gestern Nachmittag erneut beim Betäubungsmittel-Handel im Bahnhofsviertel erwischt worden. Bereits am letzten Sonntag hatten Beamte der REE den Mann nach einem Verkauf vorübergehend festgenommen (wir berichteten).

Dieses Mal hatte er seine Kundschaft am Wiesenhüttenplatz bedient. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, ließ er ein Ledermäppchen mit verdächtigem Inhalt fallen. 45 Cliptüten mit insgesamt 20 g Heroin waren darin. Die Beamten gingen mit dem 48-Jährigen zwecks Durchsuchung in seine Wohnung. Hier konnten sie weiteres Heroin (0,4 g) sowie wenige Gramm Marihuana, Bargeld und eine Feinwaage sicherstellen.

Der 48-Jährige musste anschließend wieder entlassen werden.

