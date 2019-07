Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190718 - 755 Frankfurt-Ginnheim: Drei Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Drei Männer im Alter von 19 bzw. 27 Jahren haben heute Morgen um 4:00Uhr einen Einbruch in der Wilhelm-Epstein-Straße begangen. Die Polizei stellte die Täter auf ihrer Flucht.

Mit Hilfe von Aufbruchwerkzeugen drangen die Drei in das Haus ein und durchwühlten alles. Eine Anwohnerin hörte die verdächtigen Geräusche und alarmierte sofort die Polizei. Die Täter waren noch im Haus, als mehrere Streifen vor Ort eintrafen. Jetzt versuchten die Täter aus dem Haus in unterschiedliche Richtungen zu flüchten - ohne Erfolg. Alle Drei wurden festgenommen und kamen in Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

