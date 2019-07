Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190718 - 752 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbrecher steigt in Supermarkt ein

Frankfurt (ots)

(ne) Ein Supermarkt in der Moselstraße war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Objekt der Begierde eines unbekannten Einbrechers.

Gewaltsam drang der Täter in den Innenraum des Marktes ein und bediente sich am Bargeld und den Tabakwaren. Anschließend verließ er das Objekt wieder und flüchtete.

Dank einer Videoüberwachung kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20-30 Jahre alt, 180 cm groß, normale Statur, dunkle Haare und dunkler Bart. Bekleidet mit einer Daunenjacke, hellem Hemd mit Kragen und einer hellen Jeans.

