Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190717 - 751 Frankfurt Bergen-Enkheim: Brand eines Kastenwagens

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge bemerkte am Dienstag, den 16. Juli 2019, gegen 22.30 Uhr, einen brennenden Mercedes Benz Vito in der Carl-Zeiss-Straße. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr, die die Flammen ersticken konnte. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden, vermutlich in Höhe von 30.000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Zum jetzigen Zeitpunkt muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden.

In beiden Fällen bittet die Frankfurter Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen.

