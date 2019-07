Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet mit Bild nach EC-Karten Betrüger

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0723 Ein unbekannter Täter hat einer 20-jährigen Iserlohnerin am 8. März 2019 in Dortmund auf unbekannte Weise eine EC-Karte gestohlen.

Einen Tag später hob ein Mann um 2.18 Uhr von dem Konto Geld an einem Automaten der Deutschen Bank in Hagen und um 14.20 Uhr an der Sparkasse Hagen (Wilhemsplatz) ab.

Jetzt sucht die Polizei den Täter mit Lichtbildern. Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann?

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell