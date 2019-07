Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190716 - 749 Frankfurt-Bockenheim: Auto brennt lichterloh

Frankfurt (ots)

(ne) Ein VW Golf, Baujahr 1994, ist heute Nacht um 2:30 Uhr unter der Breitenbachbrücke in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr löschte alles ab, jedoch ist das Auto komplett ausgebrannt. Wie es zu dem Brand kam, ob es sich um einen technischen Defekt oder gar eine Brandstiftung handelt, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell