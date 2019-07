Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190715 - 746 Frankfurt-Fechenheim: Diebstahl eines Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 13. Juli 2019, gegen 05.50 Uhr, stellte der Besitzer eines Mercedes Vaneo den Diebstahl seines in der Wächtersbacher Straße abgestellten Wagens fest.

Noch im Verlauf der Anzeigenaufnahme im Revier, stellte ein Bekannter des Geschädigten das gestohlene Auto in Fechenheim fest. Er verständigte telefonisch den Geschädigten und verfolgte zunächst den gestohlenen Wagen, bis die alarmierte Polizei eintraf und die Verfolgung aufnahm. Mit riskanter Fahrweise durch Fechenheim versuchte sich der mutmaßliche Autodieb der Festnahme zu entziehen. In einer Sackgasse war seine Fahrt jedoch zu Ende. Zwar versuchte er noch, zu Fuß zu fliehen, konnte aber festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann aus Polen, hier ohne festen Wohnsitz. Er stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis. Der 38-Jährige gab die Tat in seiner Vernehmung zu.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell