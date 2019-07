Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190714 - 743 Frankfurt-Sachsenhausen: Nachtrag zur Meldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec - Polizei sucht Zeugen!

Frankfurt (ots)

(ne) Wie berichtet kam es am vergangenen Donnerstagnachmittag um 17:20 Uhr im Bereich der Osthafenbrücke/Gerbermühlstraße zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer lebensbedrohlich verletzt wurde.

Der 50-Jährige ist am gestrigen Morgen an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Frankfurter Polizei führt intensive Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen durch und sucht weiterhin Zeugen, die an diesem Nachmittag (11.7.19) an der Osthafenbrücke, Ecke Gerbermühlstraße den Unfall gesehen haben, bei dem auch der 33-jährige Fahrer eines 5er BMW involviert war.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell