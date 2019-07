Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190714 - 742 Frankfurt-Dornbusch: AG Siedlung erwischt jugendlichen BtM-Dealer

Frankfurt (ots)

(ne)Bereits am Donnerstagabend haben die Beamten der AG Siedlung einen BtM-Handel im Sinai-Park beobachtet und den 15-jährigen Drogendealer vorübergehend festgenommen.

Um 20:40 Uhr hatte der 15-Jährige zwei "Kunden" bedient, welche bei ihm kleine Konsumeinheiten Haschisch erworben. Die Beamten kontrollierten den 15-Jährigen und führten anschließend eine freiwillige Durchsuchung bei ihm zu Hause durch. Hier fanden die Ermittler eine über 40g schwere Haschischplatte im Kinderzimmer. Außerdem hatte der Jugendliche ein Pfefferspray, ein Klappmesser, sowie Equipment zum Portionieren von Drogen in seinem Zimmer deponiert. Die Käufer des vorangegangenen Drogengeschäftes wurden ebenfalls kontrolliert und das soeben erworbene BtM sichergestellt.

Der 15-Jährige kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit aufs Revier und wurde danach seinem Erziehungsberechtigten übergeben.

