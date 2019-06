Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der BAB 48

Koblenz (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord. Zwei PKW sind aus bislang ungeklärter Ursache aufeinander aufgefahren. Die beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden hierbei leicht verletzt und mussten in einem Koblenzer Krankenhaus ärztlich untersucht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils hoher Sachschaden. Die beiden Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Koblenz Nord mussten für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Der Verkehr staute sich kurzzeitig bis in die Baustelle auf der Bendorfer Brücke zurück.

