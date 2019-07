Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190712 - 740 Frankfurt-Westend: Pkw in Bäckerei gefahren

Frankfurt (ots)

(mc) Am Mittwoch (10. Juli 2019) steuerte eine ältere Dame mutmaßlich aus Versehen ihr Fahrzeug beim Einparken in die Frontscheibe eines Bäckers im Grüneburgweg.

Es war etwa halb eins, als sie vorwärts in die Parklücke fuhr. In der Folge setzte sie ihren Toyota Avensis an die Hauswand und beschädigte das Schaufenster der Backstube. Aktuell wird von einem Bedienfehler ausgegangen.

Die Dame wurde hierbei leicht verletzt und es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro.

