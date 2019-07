Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190712 - 738 Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(mc) Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen nach einem Unfallgeschehen am gestrigen späten Nachmittag an der Osthafenbrücke, Ecke Gerbermühlstraße mit schweren Folgen.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein Radfahrer über die Osthafenbrücke und überquerte auf dem Fußgänger- und Radfahrüberweg die Gerbermühlstraße, um links nach Offenbach abzubiegen.

Die genauen Umstände zum Unfallgeschehen sind bislang noch unklar. Bekannt ist aktuell nur, dass sich der 50-jährige Pedelec-Fahrer lebensbedrohliche Verletzungen dabei zugezogen hat. Darüber hinaus war ein 33-jähriger BMW-Fahrer in das Unfallgeschehen involviert. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Polizei Frankfurt sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell