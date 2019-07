Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190711 - 737 Frankfurt-Westend: Ergänzung zu unserer Meldung: Trickdiebe machen reiche Beute - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ne)Wie berichtet hatten gestern Mittag zwei unbekannte Trickdiebe eine 90-jährige Seniorin aus dem Frankfurter Westend um ihre Wertgegenstände gebracht.

In Ergänzung zur Erstmeldung wird die Tatzeit konkret auf 11:00 - 12:30 Uhr eingegrenzt. Zudem soll der Täter, welcher sich "Bauführer" ausgab, einen auffällig hektischen Gang gehabt und derbe Schuhe (ähnlich wie Arbeitsschuhe) getragen haben. Seine Bekleidung bestand des Weiteren aus einem grauen Langarmhemd und einer langen Hose. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell