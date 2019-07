Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190710 - 734 Frankfurt-Gallus: Zigarettenautomat versucht zu öffnen

Frankfurt (ots)

(ne) Zwei Diebe versuchten gestern einen Zigarettenautomaten in der Ackermannstraße zu knacken, doch Zeugen bemerkten die Täter und riefen die Polizei.

Als die zwei Diebe ohne Beute zur Flucht ansetzten, gelang es den Zeugen einen der beiden bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Auch das Tatwerkzeug konnte vor Ort aufgefunden werden.

Der Dieb, ein 37-jähriger Mann aus Frankfurt, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

