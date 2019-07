Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190714 - 745 Frankfurt-Bornheim: Opelfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Frankfurt (ots)

(ne)Am Freitagnachmittag kam es auf der Seckbacher Landstraße zu einem Auffahrunfall mit drei Pkw und drei verletzten Personen. Der Verursacher des Unfalls flüchtete zu Fuß.

Um 16:00 Uhr waren eine 49-jährige Fahrerin eines Opel Agila, eine 26-jährige Fahrerin einer A-Klasse und ihr 24-jähriger Beifahrer sowie ein unbekannter Mann mit einem Opel Vectra unterwegs. Die 49-Jährige bremste wegen einer roten Ampel an der Einmündung Wollstädter Straße ab. Die Fahrerin des Mercedes ebenfalls. Der Vectra-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und prallte in das Heck der A-Klasse, welche daraufhin in das Heck des Opel Agila stieß. Der Beifahrer im Mercedes stieg danach aus und wollte den Unfallverursacher zur Rede stellen. Dieser stieg nun ebenfalls aus seinem Auto und ergriff umgehend die Flucht. Der 24-Jährige versuchte ihn noch zu verfolgen - leider ohne Erfolg. Alle drei Unfallbeteiligten vor Ort wurden leicht verletzt und anschließend ambulant behandelt. Von dem unbekannten Opel-Fahrer fehlt bislang jede Spur. Das Kennzeichen an seinem Fahrzeug war seit April diesen Jahres als gestohlen gemeldet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 20-35 Jahre alt, 185-190cm groß, blonde-hellbraune Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem gelben bzw. ockerfarbenen T-Shirt mit Muster, grauer Jogginghose und einer schwarzen Bauchtasche um den Oberkörper getragen. Hinweise nimmt das 6. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 10600 entgegen.

