Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Lagerräume

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 03.06.19 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma und ein daneben befindliches, leerstehendes Gebäude in der Exerzierplatzstraße einzudringen. Die Täter schlugen mit einem auf dem Gelände vorgefundenen ca. 50 cm langen Schrottrohr die Glasfüllung der Firmenlagertür und unmittelbar daneben ein ebenerdiges Fenster eines maroden, größtenteils leerstehenden 3-stöckigen Gebäudes ein. Augenscheinlich wurde in das Gebäude nicht eingedrungen. Es wurde nichts entwendet. Aufmerksame Zeugen beobachteten zur relevanten Zeit spielende Kinder im Alter zwischen ca. 10 und 12 Jahren auf dem betreffenden Gelände. Es handelte sich um vier Jungs und ein Mädchen, mit dunkelblondem Pferdeschwanz. Die Kinder hätten auf dem Gelände lautstark herumgealbert. Nachdem ein Zeuge ein lautes Klirren vernahm, verließen die Kinder die Örtlichkeit. Ob diese etwas mit der Tat zu tun haben ist bislang unklar. Zeugen die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht oder zu den Kindern sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

