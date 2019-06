POL-PDPS: Klinge vor Autoreifen gelegt

Polizeidirektion Pirmasens

Am Dienstag, den 04.06.19 in der Zeit von 10.00-11.00 Uhr legte ein bislang unbekannter Täter, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zweibrücker Straße, eine Klinge unter den linken Autoreifen eines schwarzen Megane Scenic. Der Megane Fahrer bemerkte die Klinge und konnte sie vor der Weiterfahrt entfernen, so dass kein Schaden an dem Reifen entstand. Der Zeuge gab bei der Befragung an, an einem weiteren Fahrzeug eine solch positionierte Klinge vor einem Reifen festgestellt zu haben. Dieses Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr vor Ort festgestellt werden. Zeugen die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

