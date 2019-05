Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Medieneinladung: Landesweite Fortbildung für Brandschutzerzieher

Kiel (ots)

Bereits zum 4. Mal präsentiert der Fachbereich Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein Vorträge und Workshops im Rahmen eines landesweiten Forums. 190 Teilnehmer kommen hierzu am

Samstag, dem 18. Mai 2019,

von 9 bis 16 Uhr in der Schule Hohe-Geest, Rektor-Wurr-Straße 4-10, 24594 Hohenwestedt, zusammen.

Das Forum richtet sich an aktive Brandschutzerzieher und solche, die es einmal werden wollen. Hier berichten Brandschutzerzieher über praktische Erfahrungen und geben Ideen zum Nachmachen weiter. Die Bandbreite der Themen reicht vom Klappmaulpuppentraining über Inklusion, Kinderfeuerwehr, Senioren bis hin zur Praxis bei der Rettung Betroffener. Weitere spannende Felder beleuchten Brandschutzaufklärung in der Sekundarstufe I sowie Startoptionen für die ersten Schritte in der Brandschutzerziehung. Zudem sind verschiedene Aussteller anwesend, die alles rund um das Thema Brandschutzerziehung präsentieren. Schirmherr der Veranstaltung ist Landbrandmeister Frank Homrich, der das Forum auch persönlich eröffnet.

Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen.

Als Ansprechpartner für die Presse steht Ihnen vor Ort Forumsleiter Jens Gerstenberg unter der Nummer 0173-9625239 zur Verfügung. Dieser nimmt auch Ihre Akkreditierung entgegen.

