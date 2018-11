POL-PPMZ: Gefährliche Körperverletzung mit anschließendem Verkehrsunfall

Mainz (ots) - Am Freitag, 23.11.18 gegen 23.00 Uhr kam es am Adenauer Ufer in Mainz zu einer gefährlichen Körperverletzung mit insgesamt 9 Beteiligten. Nach dieser Auseinandersetzung, in deren Folge ein 57-jähriger Geschädigter eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitt, wurden drei Jugendliche Tatverdächtige im Alter von 14-15 Jahren zur Dienststelle verbracht, um sie ihren Erziehungsberechtigten zu übergeben. Auf dem Weg dorthin musste der Fahrer verkehrsbedingt stark bremsen, wodurch die Jugendlichen leichte Verletzungen erlitten. Die beiden 15 Jährigen wurden zur ambulanten Behandlung in das Katholische Klinikum Mainz verbracht. Der 14 Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und der 57 Jährige musste in die Universitätsklinik verbracht werden. Alle Jugendliche wurden im Anschluss in die Obhut der jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

