Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leitverletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am 23.03.2019 gegen 12:40 Uhr befuhren drei Autos hintereinander die Sickingerhöhstzraße. Der erste Autofahrer bremste sein Fahrzeug ab und setzte den Blinker, weil er rechts in ein Grundstück abbiegen wollte. Die Fahrzeugführerin dahinter sah dies und bremste ihr Fahrzeug ebenfalls ab. Eine 32-jährige Frau aus Blieskastel erkannte die Verkehrslage zu spät und fuhr auf das vor ihr bremsende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite Fahrzeug auf das erste Auto geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

