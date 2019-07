Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190715 - 747 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Heroindealer erwischt

Frankfurt (ots)

(ne) Beamte der REE haben gestern Vormittag einen 48-jährigen Mann beim Verkauf von Heroin an einen 37-Jährigen im Kaisersack beobachtet und vorübergehend festgenommen.

Bei der anschließenden Kontrolle des Dealers fanden die Beamten insgesamt 23 Konsumeinheiten Heroin sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Das Betäubungsmittel, welches der 37-Jährige erworben hatte, konnte auch sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 48-Jährigen in Frankfurt, fand die Polizei weitere Beweismittel wie Feinwaagen und Verpackungsmaterial.

Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

