Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190717 - 750 Frankfurt-Seckbach: Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter drang am Montag, den 15. Juli 2019, gegen 22.30 Uhr, über die Flinschstraße auf das Gelände einer Firma ein. Dort entzündete er auf noch unbekannte Weise eine große hölzerne Kabeltrommel. Glücklicherweise entstand durch das Feuer kein weiterer Sachschaden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

