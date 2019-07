Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190718 - 753 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Polizisten angegriffen

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 37-jähriger Mann hat gestern Morgen Polizeibeamte, die ihn festnehmen wollten, angegriffen und zum Teil verletzt.

Der 37-Jährige hatte zuvor eine andere Person angegriffen. Das sahen die Polizisten, welche gerade auf Streife unterwegs waren. Sie schritten ein und nahmen den 37-jährigen Angreifer vorübergehend fest. Trotz angelegter Handfessel wehrte sich der Mann und trat dabei einen Beamten in den Rücken, der daraufhin zu Boden fiel. Der Beamte verletzte sich dabei und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der 37-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidums und wurde im Laufe des Tages jedoch wieder entlassen.

