POL-NI: Fahnder werden fündig

(PP) Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion gegen Wohnungseinbrecher fiel zwei Fahndern aus Nienburg am 27.06. ein auf der B 83 in Richtung Westen fahrender Kleintransporter einer Autovermietung mit 2 Insassen auf. Aufgrund der augenscheinlich überhöhten Geschwindigkeit entschlossen sich die Polizeibeamten, das Fahrzeug kurz vor Bückeburg einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Beifahrer bereits wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist. Da sich weiterhin in der vom Fahrzeugführer mitgeführten Sporttasche verschiedene Betäubungsmittel und Zubehör befanden, wurde bei dem Fahrzeugführer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Inhalt der Tasche beschlagnahmt.

