Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Husum fordert eine leicht verletzte Person

Husum (ots)

Husum (Zie) - Am Freitag, 28. Juni 2019, 07.28h, kam es in 31632 Husum zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Rehburgerin beabsichtigte mit einem Pkw von der "Rehburger Straße" (Ortsdurchfahrt) nach links in die Straße "Zum Hahnenkamp" einzubiegen. Vor dem Abbbiegemanöver mußte sie aufgrund Gegenverkehr verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 58-jährige Frau aus Wiedenbrügge übersah diese Situation und fuhr von hinten mit ihrem Pkw auf den der Rehburgerin auf.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden i.H.v. ca. 5000 Euro.

Die Rehburgerin wurde leicht verletzt, eine sofortige Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht notwendig.

Gegen die Frau aus Wiedenbrügge wurden ein Verkehrsordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

