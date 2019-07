Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190721 - 762 Frankfurt-BAB 648: Unfall auf Autobahnausfahrt - In falscher Fahrtrichtung unterwegs

Frankfurt (ots)

(em) Am Freitag (19.07.2019) kam es gegen Mittag an der Ausfahrt Frankfurt-Rebstock zwischen einer 30-jährigen Mercedes-Fahrerin und einer 38-jährigen VW-Fahrerin zu einem Unfall. Dabei haben sich insgesamt drei Personen verletzt. Die 30-Jährige war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Gegen 11.20 Uhr war die 38-Jährige mit ihrem VW Golf auf der A648 in Richtung Eschborn unterwegs und fuhr schließlich an der Abfahrt Frankfurt-Rebstock von der Autobahn ab. Zeitgleich war eine 30-jährige Frau mit drei Kindern (1, 3 und 6 Jahre alt) in einem Mercedes C 220 d unterwegs. Sie kam aus der Richtung Römerhof und wollte auf die A648 in Fahrtrichtung Eschborn auffahren. Dabei fuhr sie auf die Gegenfahrbahn, die Ausfahrt der Autobahn, und prallte dort frontal mit dem VW Golf der 38-jährigen Frau zusammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verletzte sich die 38-jährige Autofahrerin sowie eines der Kinder der 30-Jährigen, 3 Jahre alt, leicht. Die Mercedes-Fahrerin wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an.

