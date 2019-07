Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190723 - 773 Frankfurt-Bockenheim: Diebstahl eines Motorrollers

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 21. Juli 2019, gegen 19.30 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Motorroller in der Diemelstraße ab. Als er gegen 23.30 Uhr seinen Roller wieder benutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Roller handelt es sich um einen Piaggio C52 Fly mit dem Versicherungskennzeichen 649 KNH. Der Piaggio ist weiß lackiert. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rollers werden erbeten unter der Telefonnummer 069-75511100.

