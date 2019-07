Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Tödlicher Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Hude. Am Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße im Huder Ortsteil Wüsting zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Oldenburger befuhr mit seinem VW Passat die Hauptstraße in Richtung Bremer Straße. Laut Zeugenaussagen sei er dabei viel zu schnell unterwegs gewesen. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Der Passat wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen, unter 04431-9410, in Verbindung zu setzen.

