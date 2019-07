Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Berne. Am Samstag, den 20.07.2019, im Zeitraum von 08:00 bis 20:30 Uhr, dringen unbekannte Täter über ein Fenster in das Einfamilienhaus in der Lange Straße in Berne ein. Etliche Räume werden durch die Täter durchsucht, das Diebesgut kann aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Berne unter Telefonnummer 04406/5475 oder in Brake unter Telefonnummer 04401/9350 zu melden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell