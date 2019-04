Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Acht Transporter beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Insgesamt acht Fahrzeuge wurden auf einem Firmengelände in der Mainzer Straße beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht von Montag auf Dienstag Steine über die Mauer des Geländes. Hierbei wurden die Firmentransporter, vor allem auf der Dachseite, in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Telefonnummer: 0631/369 2150.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell