Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die eigene Großmutter betrogen

Kaiserslautern (ots)

Eine 63-jährige Frau verständigte am Montagvormittag die Polizei. Grund: Ihr Enkelsohn schloss in ihrem Namen einen Handyvertrag ab. Beim Vertragsabschluss gab der 24-Jährige den Namen der Frau an und fälschte sogar ihre Unterschrift. Außerdem bestellte der junge Mann verschiedene Waren im Internet und gab auch dort den Namen seiner Großmutter an. Eine Bezahlung erfolgte nie. Gegen den 24-Jährigen wird nun ermittelt.

