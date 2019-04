Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Audi RS5 gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung hat ein 36-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen erlebt.

Der Mann parkte seinen Audi RS 5 am Samstagnachmittag vor einem Restaurant in der Weilerbacher Straße. Als er sein Auto am Sonntag kurz vor elf Uhr wieder abholen wollte, stand es nicht mehr dort. Dreiste Diebe hatten den schwarzen Audi gestohlen. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen KL - RS 575 und hat einen Wert von etwa 35.000 Euro.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise auf den Verbleib des Pkw oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |mhm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell